Lite tra vicini di casa a fine pranzo: 64enne ferito con due coltellate, è grave

VICENZA - È finita con un accoltellamento una lite tra due vicini di casa a Valbrenta (Vicenza), a nord di Bassano del Grappa. L'aggressore, un 69enne, è stato fermato dai carabinieri che stanno valutando se procedere con l'arresto per tentato omicidio. La vittima, un 64enne, colpito due volte con un coltello, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale in condizioni serie, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Tra i due vicini di casa c'era dell'acredine da tempo. Il fatto è avvenuto all'esterno delle abitazioni, nella veranda dove tre uomini e una donna stavano finendo di pranzare. Il diverbio verbale, pare legato a futili motivi, è degenerato al punto che il 69enne ha impugnato un coltello da cucina, colpendo il 64enne all'altezza del viso, vicino all'orecchio, e poi ad un braccio. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti della contrada che hanno udito le urla e hanno avvisato le forze dell'ordine e il Suem 118. L'accoltellatore si è poi allontanato in auto per poi tornare a piedi nella sua abitazione, dove ad aspettarlo c'erano i carabinieri, che l'hanno condotto in caserma.

Ultimo aggiornamento: 19:48

