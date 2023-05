Listeria e salmonella, richiamati lotto di salame di un'azienda vicentina

VICENZA - Richiamati dalle aziende produttriciper la presenza di listeria e di salmonella. «I clienti che avessero acquistato tale prodotto sono pregati di non consumarlo e restituirlo al punto vendita», spiegano le aziende produttrici di tre lotti di salame, che secondo il parere del Ministero della Salute potrebbero contenere listeria e salmonella. I lotti richiamati dal Ministero della Salute per presenza di listeria e salmonella sono il Salame nostrano dolce dell'(lotto di produzione n.41 del 2023), in cui lo stesso produttore, in un autocontrollo, ha rilevato tracce di listeria. Il secondo e il terzo richiamo, che risalgono a ieri, riguardano il, confezione da 250 grammi e il, confezione da 250 grammi, entrambi del Salumificio Colombo didove sono state rilevate tracce di salmonella. «I clienti che avessero acquistato tale prodotto - avvertono le aziende - sono pregati di non consumarlo e restituirlo al punto vendita».