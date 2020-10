Lotta 9 mesi contro il linfoma, si è spento a 24 anni il sorriso di Matteo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALDAGNO - Il linfoma lo ha stroncato a soli 24 anni e spento il sorriso divicentino che lavorava come receptionist in un hotel diBrescia) dov'era apprezzato per la sua serietà.Matteo - come scriveva sui social - aveva la passione per il calcio (e la Juve) ma anche il tennis, il nuoto e la musica. A poche settimane di vita - come ricorda il Giornale di Vicenza - aveva subito un delicato intervento a Padova, per poi volare a Bruxelles dove, a 8 mesi, gli è stata trapiantata parte del fegato, donato dal papà Stefano.Il tumore che lo ha stroncato ieri è stato scoperto nei primi giorni di gennaio. «Non si capiva esattamente cosa avesse - spiega il papà, presidente del centro servizi sociali Villa Serena di Valdagno -. Fino al responso che nessuno avrebbe voluto sentire. Da lì sono iniziati i periodi di ospedalizzazione e di cure in diversi nosocomi», da Verona a Valdagno e che lo piange con mamma Roberta e i fratelli Luca e Greta.