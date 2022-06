Una lettera anonima a Lidija 3 giorni prima della sparatoria: «Stai attenta, sei in pericolo»

VICENZA - Una lettera anonima di "avvertimento" a Lidia Miljkovic - l'ex moglie di Zlatan uccisa in strada mercoledì - era stata trovata nella cassetta della nuova abitazione che lei e il nuovo compagno stavano acquistando a Vicenza, tre giorni prima del duplice femminicidio. Lo ha rivelato l'uomo, Daniele Mondello. Il testo, scritto in una calligrafia quasi incomprensibile, avvertiva Lidia a "non andare in giro", ed era firmato "una tua amica".

La notizia della lettera arriva dal nuovo compagno, Francesco Mondello, che lo considera oggi un triste presagio di morte: «Voleva che stessimo assieme per ucciderci tutti» conclude lo stesso Mondello che anche oggi è tornato con tutta la famiglia di Lidija a piangerla sul luogo della tragedia in via Vigolo.