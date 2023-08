Bar, ristoranti e negozi con lavoratori in nero: attività sospese e multe per oltre 140.000 euro

VICENZA - Nel territorio del comune di Chiampo, Noventa Vicentina e Schio, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro ha disposto la sospensioni di 4 attività commerciali (tra cui bar, ristoranti e rivendita di articoli casalinghi) a causa del "lavoro nero" e di gravi mancanze alla sicurezza.

Ai rispettivi responsabili d'azienda sono state emesse sanzioni per oltre 140.000 euro. L’attività ispettiva, di natura ordinaria, è stata finalizzata alla verifica della regolare occupazione dei lavoratori e all'individuazione di eventuali mancanze in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

Nello specifico, nel comune di Chiampo è stato effettuato un controllo presso un bar/ristorante, all’interno del quale è stata trovata una barista/cameriera italiana "in nero". Sono state inoltre riscontrate gravi violazioni alla sicurezza, tra cui scarse condizioni igieniche dei muri delle cucine, l'assenza del documento della valutazione dei rischi e la mancata formazione dei lavoratori. Per tali motivi l’attività imprenditoriale è stata sospesa.

A Noventa Vicentina sono stati controllati un bar ed una rivendita di articoli casalinghi, entrambi gestiti da cinesi. Entrambe le attività sono state sospese per gravi violazioni alla normativa sulla sicurezza e per la presenza di personale "in nero".

Infine, nel comune di Schio, è stata controllata una rivendita al dettaglio di articoli casalinghi e non, anche questa gestita da cinesi. Anche in questa circostanza è stato individuato un lavoratore irregolare e diverse violazioni di carattere penale. Oltre a permettere la sospensione dell'attività, gli accertamenti hanno permesso di emettere sanzioni per contributi e premi assicurativi risultati non versati.