Lavoratori in nero nei bar e nelle tabaccherie: multe per 70mila euro

VICENZA - Sei lavoratori in nero scoperti dal Comando Provinciale di Vicenza e impiegati all'interno di diversi locali pubblici dell'Altovicentino. E' il bilancio dell'attività della Tenenza di Thiene (Vicenza) che ha portato ha elevare sanzioni per 70mila euro.

I lavoratori irregolari sono stati scoperti in tre bar e in una tabaccheria/caffè situati nei comuni di Thiene, Zugliano, Breganze e Sandrigo. I successivi accertamenti eseguiti hanno permesso anche di accertare il pagamento degli emolumenti ai dipendenti non regolarmente assunti senza l'utilizzo di metodi tracciabili in relazione a 41 mensilità.