Fitt diventa scuola di formazione per tecnici in tandem con Umana

SANDRIGO - La Fitt diventa accademia di formazione. L'azienda vicentina specializzata nella produzione di sistemi completi in materiale termoplastico per il passaggio di fluidi, ospita fino al 21 febbraio presso i suoi stabilimenti produttivi di Fara e Lugo una decina di persone per un percorso formativo operativo-tecnico. Un piano pensato e costruito in collaborazione con Umana Forma, società di formazione del gruppo veneziano. Si tratta della prima iniziativa di un percorso chiamato "Academy for Tehnical operators" che Fitt vuole strutturare per formare profili tecnici esterni e per dare il supporto per una formazione continua a tutti i suoi collaboratori interni.



Il progetto consiste in un percorso formativo di 80 ore. Fitt è stata fondata nel 1969, ha sede centrale a Sandrigo (Vicenza), genera un fatturato di 227 milioni ed esporta in 87 Paesi, conta 850 collaboratori, nove siti produttivi, (sei in Italia e tre in Europa), 11 siti logistici nel mondo e cinque consociate. © RIPRODUZIONE RISERVATA