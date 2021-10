Sostituzioni condotte gas e asfaltature, un mese di passione per il traffico in città

VICENZA - Partono lunedì 11 ottobre i lavori di sostituzione della condotta di gas metano e posa cavidotti in contra’ del Borghetto e contra’ Ponte Novo a cura di Sar, società di distribuzione di energia elettrica e gas di Agsm Aim. Per raggiungere viale D'Alviano verrà, quindi, attivato l’obbligo di svolta a destra su Ponte Novo per i veicoli in uscita dal parcheggio Fogazzaro. La modifica alla circolazione resterà in vigore per un mese.

Da metà settimana, inoltre, condizioni meteo permettendo, prenderanno il via i lavori di asfaltatura di viale Venezia e viale della Stazione. L’intervento, che sarà eseguito in orario notturno, dalle 21 alle 6, si protrarrà fino a fine mese. Sono previsti cambi di corsia a seconda dell’andamento del cantiere. Sono possibili rallentamenti. Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili sul portale Luceverde (https://vicenza.luceverde.it/), il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d'Italia (Aci) e Comune di Vicenza.