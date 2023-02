Nel maneggio lavoratori extracomunitari irregolari e molte lacune: denunce e sanzioni per 40 mila euro

TORRI DI QUARTESOLO - I controlli nel maneggio si concludono con alcune denunce e multe per 40 mila euro. I carabinieri di Torri di Quartesolo e del Nucleo ispettorato del lavoro di Vicenza hanno eseguito un controllo in un’azienda agricola esercente l’attività di ricovero e maneggio di animali (soprattutto cavalli) con sede nel comune.

I militari hanno riscontrato una serie di violazioni inerenti la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e l’impiego di personale extracomunitario in assenza di permesso di soggiorno. In particolare: la mancata nomina del Rspp (responsabile servizio prevezione e protezione), la mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuali, l'assenza del piano antincendio, la mancanza della segnaletica prevista, la mancanza della formazione dei lavoratori, l'impianto elettrico non conforme e il favoreggiamento nella permanenza sul territorio nazionale, avendo occupato cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno.

Questi ultimi, due algerini di 30 e 27 anni, sono stati inoltre denunciati in stato di libertà per soggiorno illegale sul territorio nazionale ed inviati alla questura per la regolarizzazione della loro posizione. Anche il titolare dell’azienda è stato denunciato e sono state elevate sanzioni amministrative e penali per un importo di circa 40 mila euro. Non sono stati adottati provvedimenti di chiusura dell’attività data la presenza di animali da accudire.