BASSANO DEL GRAPPA - L’Aperilibro di aprile debutta con la giornalista e blogger Lara Lago. Sabato 1 aprile alle ore 18 la giornalista presenta, in anteprima a Bassano, il suo libro Il peso in avanti, pubblicato da poche settimane da People Editore.

Lara torna dunque in quel di Bassano del Grappa, dove tutto è iniziato. Dopo aver lavorato nel panorama giornalistico veneto, quotidiani e tv, fa un’esperienza in una tv albanese a Tirana. Nel 2016 parte per Amsterdam dove dirige un canale video dedicato a storie di donne ed emancipazione. Nel 2018 rientra a Milano dove attualmente lavora per un’importante piattaforma televisiva. Dai suoi social, seguiti da oltre 30mila followers, e dai talk show televisivi ai quali è spesso invitata combatte gli stereotipi, per una società più giusta e inclusiva, senza grassofobia. Lara è una ragazza vitale, ottimista, dopo tante diete (fallite), grazie alle esperienze lavorative all'estero ha capito come accettare se stessa e il suo corpo taglia XL.

Che giro bisogna fare – scrive nel libro - per liberare il proprio corpo dalle costrizioni della società?

Con la sua esperienza di ragazza curvy e con la sua travolgente simpatia, in libreria La Bassanese parleremo di rispetto del corpo e di come accettarlo, parleremo di diritti delle donne e di expat: la situazione di chi, per scelta o per sopravvivenza, si stabilisce all'estero per motivi di lavoro. Chi sono e come si comportano gli Italians all’estero? Virale una sua lettera inviata all’allora ministro Poletti in merito alle critiche nei confronti dei cervelli in fuga dall’Italia. Dopo il licenziamento in Italia e il trasferimento ad Amsterdam, si avvicina per la prima volta al lavoro in inglese, in un ufficio cosmopolita, dopo pochi mesi le vengono affidati incarichi più difficili, inaspettati forse, ma prestigiosi per una giornalista abituata ai tempi e alle “gerarchie italiane”. E’ davvero così meritocratico lavorare all’estero?

Con la regia della giornalista e collega Barbara Todesco, sul palco dell’Aperilibro Bassanese Lara racconta la sua avventura inaspettata, ma tra i tanti incontri di lavoro e nuove amicizie multietniche ce n’è uno particolarmente inaspettato e prezioso: quello con una nuova percezione di sé.

L’incontro-presentazione si svolge sabato 1 aprile alle ore 18.00 nell’area incontri interna della libreria La Bassanese. E’ consigliata la prenotazione posti a sedere allo 0424521230 o nel sito della libreria. Al termine il consueto aperitivo offerto dalla libreria.