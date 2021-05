Dopo la paura, la Tac rassicura sulle condizioni di Padella: e lui manda un messaggio rassicurante ai compagni

VICENZA - Emanuele Padella, 32 enne romano, giocatore del Lanerossi Vicenza, sta un po' meglio e dal letto d'ospedale ha voluto inviare un messaggio vocale ai compagni di squadra, per tranquillizzarli sulle sue condizioni. Dopo la paura per il colpo subito nello scontro con il bresciano Ayè, durante la sfortunata partita con il Brescia al "Menti" con la secca sconfitta per 3-0 del Lane, si può iniziare ad avere un certo ottimismo. Subito Emanuele Padella è stato trasportato in ambulanza all’ospedale San Bortolo di Vicenza per accertamenti, che hanno evidenziato un trauma cranico commotivo e concussivo della rachide cervicale.

Le Tac all’encefalo e alla colonna vertebrale hanno dato esito negativo, si legge in una nota della società biancorossa. Il giocatore dovrebbe venire dimesso nella serata odierna, e dovrà osservare alcuni giorni di riposo. In campo, al 7' della ripresa, il duro scontro aveva provocato apprensione: il giocatore era stramazzato a terra, ed è stato soccorso dai sanitari. Dopo 5 lunghi minuti di interruzione è stato portato fuori dal campo in barella e immediatamente trasportato im ambulanza all'ospedale. Padella non avrebbe mai perso conoscenza.