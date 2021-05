Bimba di 9 anni trova un ladro in casa: nella fuga il bandito le spruzza spray urticante negli occhi

VICENZA - Paura per un assalto in casa ad Albettone, nel Vicentino: una bimba di soli 9 anni urla e fa fuggire ul ladro trovato in una stanza, lui scappando le spruzza negli occhi uno spray urticante e comunque fugge dopo aver due anelli d'oro. La rapina in via Ponti Nuovi, ieri sera, 10 maggio.

I genitori della piccola, era ora di cena, si trovavano in un'altra stanza. La bambina scoppiata in un pianto, a causa del bruciore agli occhi e dello spavento, ha attirato l'attenzione dei genitori, ai quali ha raccontato tutto. Mamma e papà hanno subito soccorso la figlia e lanciato l'allarme. La piccola è stata accompagnato al pronto soccorso per le cure.