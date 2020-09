La piazza come un campo da volley: al via la Supercoppa femminile con l'Imoco

VICENZA - Un campo da gioco così non s'era mai visto. Sarà piazza dei Signori, cuore del centro storico di Vicenza, a ospitare la venticinquesima Supercoppa Italiana di volley femminile con la formula della Final Four. Tra le squadre ci sarà l'Imoco Volley Conegliano, qualificata di diritto in virtù della vittoria dell'ultima Coppa Italia. Il 5 e 6 settembre la città ospiterà le gare per la conquista del prestigioso trofeo. Grazie alle dirette Rai, inoltre, potrà far conoscere le proprie bellezze artistiche, prima fra tutte la basilica palladia che incornicia la piazza.



In ottemperanza alle direttive anti-Covid, il pubblico non potrà assistere alle partite. Anzi, l'area sarà schermata da pannelli altri 2 metri e mezzo per impedire gli assembramenti. In piazza dei Signori sono in fase di allestimento il campo di volley sopra una pedana rialzata e due tribune destinate a staff tecnici, autorità, osservatori della Federazione e del Coni e ai giornalisti accreditati, per un numero massimo di 300 persone. Le semifinali si giocheranno sabato 5 settembre a partire dalle 18, mentre la finale è prevista per la serata di domenica 6 alle 21 e sarà trasmessa live in prima serata su Rai 2 e in differita su Rai Sport 1 Hd. © RIPRODUZIONE RISERVATA