La piazza mette il “cappotto”: duemila coperte contro la violenza sulle donne

VICENZA - Piazza dei Signori mette il “cappotto”. Anzi, le coperte. Oltre duemila. E tutte fatte a mano.

Saranno quelle che il 19 e 20 novembre tappezzeranno il salotto di Vicenza. Un trionfo di colori che per 2 giorni ricopriranno di tanti piccoli quadrati di lana e altri filati cuciti tra loro l'area all'ombra della basilica palladiana. Il tutto nell'ambito delle iniziative promosse da Comune e associazioni per la giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne prevista il 25 novembre.

Si tratta di tessuti realizzati ai ferri o all'uncinetto da 3 mila volontari. “Viva Vittoria” il nome del progetto che ha raccolto oltre 2 mila pezzi, ovvero 8 mila metri quadrati di filati firmati dalle stesse autrici. In questi giorni sono stati uniti quattro a quattro, con il filo rosso per trasformarsi appunto in coperte da stendere sull'intera superficie della piazza. Queste saranno poi donate in cambio di un'offerta destinata al Centro antiviolenza del Comune.

Il laboratorio è stato ricavato in contra' del Monte, in un ex negozio messo a disposizione dall'amministrazione, che fin dall'estate scorsa ha visto all'opera 50 persone che hanno assemblato i quadrati. Le coperte verranno sistemate a partire dalle 6 con una lunga catena umana e offerte al pubblico per l'acquisto. «Le risorse - spiega l'assessore alle politiche sociali Marco Zocca - garantiscono alle donne uscite da storie di violenza di ripartire e rendersi autonome».