VICENZA - Una città nella città. I numeri, prima di tutto: 500 nuovi appartamenti e demolizione degli attuali 250, 360 milioni di euro di investimenti a carico del governo Usa, 5 anni di lavori suddivisi in 4 lotti.



Le famiglie dei militari americani di stanza alla Ederle e alla Del Din avranno un nuovo insediamento. Il Villaggio della pace, che sorge nella periferia est di Vicenza, sarà ricostruito in veste moderna, con casette a schiera su tre piani con garage privato e appartamenti da 3 a 5 camere da letto e garage comuni.



Nuovi saranno anche i sottoservizi - acqua, gas metano, elettricità, fognatura, pannelli fotovoltaici, serramenti, reti tecnologiche e antincendio - i viali, i piazzali, le aree sportive e i parchi gioco. Nascerà inoltre un polo scolastico. Il tutto nel rispetto delle prescrizioni Unesco.



La prima pietra è prevista per la metà del 2021, mentre per la chiusura dei cantieri bisognerà attendere il 2025. Al termine, l'area diventerà una cittadella per 1500 abitanti.



Nel frattempo, più di 200 famiglie dovranno trovare posto altrove, in abitazioni individuate dall'US Army Italy nel mercato immobiliare privato vicentino. Per quest'ultimo e per il tessuto economico del territorio si tratta di una boccata d'ossigeno, viste le difficoltà legate alla pandemia. «Accogliamo con favore l'operazione che - commentano il sindaco Francesco Rucco e il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Cattaneo, rappresentante della Regione del Veneto nel Comipar - ha recepito le nostre osservazioni sui fronti urbanistico e ambientale». © RIPRODUZIONE RISERVATA