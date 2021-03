L'ex Dal Molin diventa un parco: il sindaco si improvvisa “giardiniere”

VICENZA - Da aeroporto a parco. Con tanto di museo dell'aria negli ex hangar, percorsi ciclabili, laghetti, punto ristoro, spazi attrezzati per lo sport e verde. Tanto verde. In arrivo oltre 70 mila alberi e arbusti. I primi sono stati piantati da un “giardiniere” d'eccezione: il sindaco Francesco Rucco.

APPROFONDIMENTI VICENZA Vicenza, ex aeroporto Dal Molin

L'ex Dal Molin di Vicenza verso il lifting completo. L'ex scalo sta per cambiare forma e aspetto. Il nome è già stato modificato: ora si chiama Parco della pace. Realizzato finora il 63 % delle opere previste nell'ambito del piano di recupero da 12 milioni di euro, due terzi dei quali stanziati dallo Stato nell'ambito delle compensazioni per la realizzazione dell'adiacente base Usa “Del Din”.

L'inaugurazione del maxi polmone verde - uno dei più vasti nel Veneto con i suoi 60 ettari - è in programma nell'estate 2022. «Prevediamo di finire entro l'anno tutto ciò che riguarda il verde e la riqualificazione dei tre hangar, dedicati alla porta est, al museo dell'aria e alla nuova sede della protezione civile - commenta il primo cittadino - Successivamente ci occuperemo della parte sportiva, con l'obiettivo di completare il parco per la prossima primavera e consegnarlo finalmente alla città».