Ex deposito dei bus è a rischio crollo: via alla demolizione e nuovo park

VICENZA - L'anno nuovo? Porterà subito un parcheggio nuovo di zecca. Una città come Vicenza affamata di aree per la sosta, vedrà scomparire il vecchio magazzino abbandonato delle corriere Ftv, e spuntare al suo posto un parking con una decina di posti auto. Il “regalo”, annunciato durante le ultime feste natalizie da Francesco Rucco, presidente della Provincia - ente proprietario dello stabile situato in via Napoli, a pochi passi dalla stazione ferroviaria - dovrebbe venire alla luce a inizio 2020.



Del progetto si parla da anni. Negli ultimi tempi, tuttavia, ha subito un'accelerata anche per la precarietà dell'edificio. Evidenti i segni del dissesto statico legato al crollo del cornicione di gronda e del recente collasso della struttura portante del tetto.



Insomma, non si può più aspettare. Anche perché la vendita dell'area tramite asta non è andata a buon fine. «Riteniamo sia nostro dovere intervenire come forma di rispetto per i residenti di via Napoli ma anche per il decoro che merita ogni angolo della nostra bella città - il commento di Rucco - In più recuperiamo a parcheggio un'area non grandissima ma in grado di dare un po' di sollievo alla zona». © RIPRODUZIONE RISERVATA