VENEZIA - A metà pomeriggio le voci erano di una manata sul sedere e di un bacio lascivo sul collo. In serata la manata era stata derubricata dal presunto molestatore a una «spintarella giocosa» sul divano, così come il bacio: «Un semplice saluto sulla guancia». Solo che la presunta molestata ha vissuto tutto malissimo: ai suoi ha raccontato di essersi vista piombare addosso l'uomo sul divano, una stazza di un quintale. E di aver preso paura. «Quello che è successo è inqualificabile ed inaccettabile», ha dichiarato la donna. I protagonisti sono due politici: Milena Cecchetto e Joe Formaggio, consiglieri regionali del Veneto, lei Lega, lui Fratelli d'Italia. Alleati nella giunta di Luca Zaia. Il governatore ha saputo. I partiti sono in fibrillazione.



IL LUOGO

Palazzo Ferro Fini, è riunito il consiglio regionale. Ieri, vigilia della festa della donna. La seduta viene sospesa verso le 16.30 perché si deve riunire l'ufficio di presidenza. Nell'anti-aula - una sala dove ci sono il guardaroba, due divani di pelle rossa, più in là l'ufficio dei messi - c'è Milena Cecchetto, consigliera della Lega, ex sindaco di Montecchio Maggiore. Entra Roberto Valente, il segretario generale. Poi Joe Formaggio, ex sindaco di Albettone, FdI. Cecchetto e Formaggio, vicentini, si conoscono da una vita.



LE VERSIONI

Joe Formaggio: «Sono entrato nell'anti-aula, c'era anche il segretario Valente. Mi sono fermato a parlare, stavamo ridendo e scherzando. A Milena ho detto: "Ti regalo un cane visto che tuo papà ha un problema agli occhi". Lei era seduta sul bracciolo, l'ho spinta giù sul divano, ma era tranquilla, ho preso il suo posto. Poi sono andato via, un bacio sulla guancia, come sempre. Manate sul sedere? Falso. Ho appena chiamato Valente, lui stesso mi ha detto: "Qua qualcuno ti vuole male". C'era anche la collega zaiana Silvia Rizzotto, pure lei ha negato».

Roberto Valente: «Sono entrato nell'anti-aula e c'era solo la consigliera Cecchetto, poi è arrivato Formaggio. Non ho visto che la spinta giù dal bracciolo. Molestie? Non esiste. Di cattivo gusto la battuta sul cane».

Milena Cecchetto, a tarda sera: «Nella mia vita, politica e personale, sono sempre stata in grado di difendermi. Conosciamo tutti il carattere esuberante di Joe Formaggio: quello che è successo oggi è però inqualificabile ed inaccettabile. Sono molto delusa e amareggiata da un comportamento del genere: essere stati colleghi da sindaci prima e oggi da consiglieri, non giustifica un comportamento così aggressivo ed irruento. Ogni donna ha un proprio confine del rispetto e della sensibilità: oggi sono sconcertata perché quel limite il collega Joe Formaggio con me lo ha superato».



CONSEGUENZE

Il presidente del consiglio regionale Roberto Ciambetti ha chiamato a rapporto i due capigruppo, Alberto Villanova (Lega) e Enoch Soranzo (FdI). Quest'ultimo si è scusato per il collega. Informato il governatore Luca Zaia. Nella maggioranza tensione massima.