VICENZA - Va avanti il processo a carico di Giovanni Jannacopulos. L'ha deciso ieri la giudice Giulia Poi, respingendo le questioni preliminari sollevate dall'avvocato Maurizio Paniz, che difende il patron di Rete Veneta e Antenna Tre dalle accuse di minacce continuate a pubblico ufficiale e atti persecutori ai danni di Carlo Bramezza, il direttore generale dell'Ulss 7 Pedemontana che è parte civile con il legale Marco Zanon. Nel corso dell'udienza al Tribunale di Vicenza, inoltre, è stata sensibilmente ridotta la lista dei testimoni presentata dall'imputato e sono state autorizzate le riprese televisive del dibattimento, malgrado la sua contrarietà.

LE INTERCETTAZIONI

A presentare la richiesta è stata l'emittente Tva. Il pubblico ministero Gianni Pipeschi e l'avvocato di parte civile Zanon non si sono opposti, mentre il difensore Paniz ha riferito l'indisponibilità del suo assistito. La giudice Poi ha però ritenuto che la rilevanza pubblica della vicenda sia tale da rendere meritevole la trasmissione delle immagini, ferma restando la facoltà di Jannacopulos di non essere inquadrato ad esempio durante una sua eventuale deposizione. È stata rigettata l'eccezione di nullità «per indeterminatezza» del capo di imputazione, reputato sufficientemente circostanziato per consentire l'esame dibattimentale, così come è stata respinta la richiesta di immediata assoluzione formulata da Paniz. Dunque il processo potrà proseguire il 12 luglio, quando si terrà il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, incaricato di trascrivere le intercettazioni telefoniche. L'audizione dei testimoni comincerà invece il 22 novembre. Al momento sono stati ammessi i 27 della Procura, 10 su 32 (ma molti erano condivisi con il pm) della parte civile e 30 su 115 della difesa, per un totale di 67.