Favori agli amici medici, pressioni sui legislatori e sugli amministratori regionali, condizionamenti dei servizi giornalistici. È un inquietante intreccio fra sanità, politica e informazione quello che emerge dall'ordinanza del giudice per le indagini preliminari Matteo Mantovani, che applica la misura interdittiva chiesta dal sostituto procuratore Serena Chimichi e che sarà impugnata dall'avvocato Andrea Balbo. Un grumo di potere al centro dell'inchiesta che vede indagato Giovanni Jannacopulos.

Gravi indizi contro Jannacopulos



Secondo il gip, sussistono i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'81enne, tali da giustificare il suo allontanamento per un anno dalle attività televisive. Il convincimento è che solo così si possa paralizzare quella che è considerata un'aggressiva campagna di svilimento dell'operato di Carlo Bramezza, attuata per mesi con una cadenza pressoché quotidiana, basti solo pensare alla ripetizione delle «tre domande» al manager nei tg. I primi servizi critici, nell'estate dello scorso anno, avevano riguardato l'utilizzo degli infermieri per la conduzione delle automediche e i tempi d'attesa per l'accesso al centro tamponi.

Perché Jannacopulos ce l'aveva con Bramezza?

Per l'accusa, quegli approfondimenti nei telegiornali sarebbero stati la risposta di Jannacopulos al rifiuto di Bramezza di assecondare richieste riguardanti i camici bianchi vicini a lui, in buoni rapporti soprattutto con tre primari. Ma pure la mancata concessione dell'aspettativa a un cardiologo , figlio di un amico, sarebbe stata l'origine di una sfuriata via WhatsApp: «È una presa in giro? Dovete rimediare».

Le intercettazioni telefoniche



Da lì sarebbe stato un crescendo, mirato secondo il Tribunale ad indurre la Regione a disporre la sostituzione del dg, bersaglio nel frattempo di un costante attacco denigratorio anche rispetto a vicende personali, come la procedura di liquidazione del suo patrimonio per debiti milionari. Dalle intercettazioni telefoniche risultano frasi lette come il tentativo dell'imprenditore di piegare la volontà del dirigente, ritenuto oggetto di un vero e proprio odio, anche attraverso le conoscenze trasversali nel mondo politico. Un'attività particolarmente intensa nel periodo natalizio.

Zaia gli rispose «no»

Il 21 dicembre 2021 Jannacopulos avrebbe parlato apertamente della sua contrarietà a Bramezza con il vicepresidente del Consiglio regionale, il leghista Nicola Finco. All'interno della Lega, il patron televisivo avrebbe provato a condizionare anche il governatore Luca Zaia. Il 23 dicembre, dopo aver concordato le modalità di alcune trasmissioni, l'81enne gli avrebbe infatti manifestato la sua ostilità nei confronti del 55enne, intimandogli: «Risolvi il problema». E poi, lamentando la mancata riconferma della dg uscente, gli avrebbe rinfacciato: «Ti avevo detto se mi davi la Bonavina... (Giusy, passata all'Ulss 8 Berica, ndr.) porca miseria». Perentoria la replica di Zaia: «Giovanni... No!». Nelle conversazioni captate il 25 dicembre, Jannacopulos si sarebbe ancora riferito a Bramezza come ad un «ostacolo» da rimuovere al più presto, al punto da dire all'ex deputato forzista Dino Secco: «Comunque lo facciamo fuori!... omissis... Alea iacta est (il dado è tratto, ndr.)».



I contatti stretti di Jannacopulos nel mirino degli investigatori



Al centro delle indagini preliminari, per le quali in primavera è stata anche disposta una proroga, sono finiti pure i contatti stretti di cui Jannacopulos fruirebbe nell'ambiente medico, tanto da essere stato visto più volte in ospedale a colloquio con i direttori delle unità operative. Emblematica l'annotazione degli investigatori su un dialogo proprio con i primari, per cui l'editore «passerà alla terza fase» e «alzerà il tiro». Ma funzionale questa strategia sarebbero state le conoscenze negli ambienti politici, da cui secondo il gip emergerebbe il riscontro di una forma di atteggiamento ambivalente di interessata compiacenza. È il caso ad esempio dell'episodio che sarebbe avvenuto il 19 dicembre: conversando con Morena Martini, sindaco di Rossano Veneto che si era rivolta all'imprenditore dopo che un familiare era stato ricoverato dopo una caduta in montagna, l'indagato le avrebbe risposto di poter «fare poco ad Asiago» e di poter invece fare «tutto quello che vuole» a Bassano. Millanterie? Proprio al San Bassiano il 30 dicembre la troupe di Rete Veneta era stata cacciata dalla conferenza stampa del dg Bramezza e in quella stessa giornata il patron se n'era lamentato con Zaia, evidentemente però non trovando alcuna sponda nel presidente. Peraltro nemmeno con l'assessore regionale leghista Manuela Lanzarin, a cui sarebbe stato comunicato un fermo intendimento riguardante Bramezza:

O lo mandate via da qua o faccio il finimondo in tutto il Veneto





La stessa titolare della Sanità sarebbe finita a sua volta nel mirino attraverso l'attività ispettiva del Consiglio regionale. Gli inquirenti ritengono che Jannacopulos il 31 dicembre avrebbe ingiunto a Finco di presentare un'interrogazione alla Giunta per comprendere le motivazioni di un particolare gesto di Bramezza:

Se continua si mobiliteranno tutte le redazioni, tutti i giornalisti contro la sanità. Noi faremo il nostro! E sono deciso stavolta

Parlando con Giacomo Possamai, capogruppo del Partito Democratico, l'imprenditore avrebbe osservato che lo scontro era «aumentato di intensità» e che vano sarebbe stato il tentativo del direttore generale di «sparire per abbassare i toni»: «Solo che noi anche stasera, se hai visto il tg, li abbiamo alzati ancora di più! Abbiamo colpito, abbiamo colpito l'assessora». In parallelo sarebbero proseguiti gli affondi mediatici, reputati dal giudice per le indagini preliminari non un'espressione di libero giornalismo, quanto una forma di aggressione finalizzata a screditare Bramezza. Un cruccio tale da portare Jannacopulos a provare ancora una volta a pressare Zaia: «Risolvi il problema, ciao caro!». Ma il presidente della Regione ha continuato a manifestare fiducia al dg, rimasto al suo posto.



La battaglia legale



Ora sarà battaglia tra accusa e difesa, anche rispetto al ruolo di Giovanni Jannacopulos all'interno del gruppo attualmente guidato da suo figlio Filippo, che non è indagato. Così come la pm Chimichi, anche il gip Mantovani pensa che l'81enne abbia comunque esercitato di fatto l'attività di editore, assumendone dunque la responsabilità attraverso il controllo e la selezione dei programmi. Una ricostruzione contestata invece dalla società Teleradio Diffusione Bassano.