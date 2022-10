Minacce al dg, il gip conferma il divieto di esercitare l’attività di impresa di editoria per Jannacopulos

BASSANO (VICENZA) - Confermata la misura cautelare interdittiva a carico di Giovanni Jannacopulos. Il gip Matteo Mantovani ha sciolto la riserva di cinque giorni, fissata sabato scorso nell’udienza di convalida al Tribunale di Vicenza. Almeno per il momento, dunque, per l’imprenditore resta il divieto di esercitare l’attività di impresa di editoria attraverso le emittenti Rete Veneta e Antenna Tre, come chiesto dal pm Serena Chimichi. L’81enne è indagato per l’ipotesi di minaccia a pubblico ufficiale aggravata nei confronti di Carlo Bramezza, dg dell’Ulss 7 Pedemontana. Difeso dagli avvocati Maurizio Paniz e Andrea Balbo, il patron televisivo ha presentato ricorso al Riesame. (a.pe.)