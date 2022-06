Jaguar distrutta dalle fiamme: l'automobilista scende e si scatena l'incendio Foto

Il conducente della Jaguar F-Pace mentre percorreva l’autostrada A4 in direzione Verona si è accorto che qualcosa non andava, ha accostato in corsia di emergenza ed è sceso, mentre l’auto si è incendiata. Il rogo, che ha totalmente distrutto la macchina, è scoppiato intorno alle 14 di venerdì 3 giugno, tra i caselli di Montebello Vicentino e San Bonifacio. L'automobilista è rimasto illeso.



I pompieri arrivati da Lonigo e Caldiero con due autopompe, hanno spento le fiamme, di probabile natura elettromeccanica. Sul posto il personale ausiliario di autostrada. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.