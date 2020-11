​Concorso per Operatori socio-sanitari: si presentano in 550 per 15 posti

VICENZA - Il palazzetto dello sport di Vicenza ospita stamani il concorso per Operatori socio-sanitari promosso dall'Ipab Vicenza, che registra più di 550 iscritti per 15 posti a tempo indeterminato. Alle prove scritte di oggi faranno seguito, lunedì prossimo 9 novembre, quelle orali.

I responsabili dell'istituto, che controlla diverse case di riposo e residenze per anziani in città e provincia, hanno lavorato nei giorni scorsi per garantire tutti i protocolli di sicurezza per un numero così elevato di richieste. Proprio l'alto numero di iscritti, provenienti da ogni parte della penisola, ha costretto gli organizzatori a scaglionare le entrate con un primo turno alle 9.00 e un secondo alle 10.00.

L'alto numero dei partecipanti ha provocato code agli ingressi ma tutto si è svolto in maniera regolare anche all'interno del palasport, che ha una capienza di 1.700 posti a sedere, e dove i candidati sono stati posizionati distanti tra loro. Sempre organizzato dall'Ipab, si è concluso la settimana il concorso per sei posti di infermiere, dove sono risultati idonei 18 candidati, tra cui anche quelli già assunti a tempo determinato nelle varie strutture dell'istituto e che ora verranno tutti stabilizzati. I restanti 12 sono entrati in graduatoria per eventuali necessità presenti e future.

© RIPRODUZIONE RISERVATA