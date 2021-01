Investito dalla moglie sulla rampa del garage, muore dopo 10 giorni di agonia

VICENZA Dopo 10 giorni di agonia è morto Luigino Negretto, il pensionato investito dall'auto della moglie in retromarcia sulla rampa del loro garage a Colceresa. Dopo l'incidente il pensionato - 88enne - era stato ricoverato all’ospedale San Bassiano, operato e ricoverato in rianimazione.

Nella notte di sabato è morto. Ora i carabinieri vogliono chiarire il terribile incidente.

Per cause ancora da definire, l'anziana moglie avrebbe perso il controllo del mezzo che sarebbe scivolato sulla rampa di accesso del garage, l'uomo è rimasto schiacciato tra il muro dell'abitazione e l'utilitaria. La data dei funerali non è ancora stata fissata.

