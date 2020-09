Pesce avariato al ristorante: famiglia intossicata. Il risarcimento arriva dopo 10 anni

VICENZA - Intossicati dal pesce avariato mangiato al ristorante: la società condannata a risarcire i malcapitati con 16mila euro a ben 10 anni dal fatto. Per i giudici il pesce era o cotto male o malamente conservato. Nel frattempo, fra l'altro, la società è fallita, come scrive il Giornale di Vicenza. Protagonisti della vicenda gli otto componenti di una famiglia - tutti poi si erano sentiti male e uno era anche stato ricoverato - che si erano dati appuntamento a pranzo nel ristorante per festeggiare una ricorrenza. Ultimo aggiornamento: 14:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA