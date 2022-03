Primo intervento al San Bassiano di resezione nell'apparato digerente con tecnica mini invasiva

BASSANO - All'ospedale San Bassiano di Bassano per la prima volta l'équipe diretta da Pierenrico Lecis ha svolto una «resezione endoscopica a tutto spessore», ovvero "full-thickness resection device". La tecnica permette di asportare piccole lesioni neoplastiche e preneoplastiche dell'apparato digerente, non asportabili con le tradizionali tecniche di endoscopia interventistica, e per le quali dunque normalmente si ricorre ad un intervento chirurgico.

APPROFONDIMENTI ULSS 7 PEDEMONTANA Ospedale di Santorso, il veronese Lorenzi alla direzione del pronto... ULSS 7 PEDEMONTANA Chiusa l'area Covid al San Bassiano, ora ricoveri solo a... BASSANO DEL GRAPPA Sanità, scenata del consigliere Finco contro il dg Bramezza... BASSANO Novità intorno all'ospedale: "Casa della... BASSANO Sale colorate, paesaggi sui muri e luci soffuse per il parto delle...

Puntuali sono arrivate le congratulazioni del Governatore Luca Zaia: «Questo intervento non è una "prima" per il Veneto, ma lo è per centinaia di migliaia di assistiti dell'Ulss 7 Pedemontana. Significa che ovunque, nella sanità veneta, si guarda solo avanti, mai indietro. Anche in questo caso - prosegue Zaia - la tecnica minivasiva viene applicata guardando al bene del paziente che, altrimenti, avrebbe dovuto sottoporsi a intervento chirurgico tradizionale, con sofferenza e degenza maggiori. È la stella polare che segue la sanità veneta: tecnologie e professionalità sempre all'avanguardia per offrire cure migliori, meno dolore, guarigione più veloce, a tutti i cittadini veneti».