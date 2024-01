Influenza suina, muore a 47 anni: era da giorni in rianimazione

VICENZA - Un uomo di 47 anni è morto oggi, 9 gennaio 2024, all'ospedale San Bortolo di Vicenza per influenza suina. Era ricoverato da giorni in rianimazione. Sulla vicenda è intervenuto Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto: «Ancora una volta la sanità ci ricorda quanto importante sia la prevenzione, quanto contino i nostri comportamenti e abitudini: ciò non di meno si rimane scossi, davanti alla morte anzitempo di un concittadino di 47 anni colpito da influenza suina.