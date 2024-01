Influenza suina, due morti di 47 e 55 anni in pochi giorni. Altri tre pazienti ricoverati. «Mai visti così tanti casi critici»

VICENZA - Due uomini di 47 e 55 anni sono morti in questi giorni all'ospedale San Bortolo di Vicenza per influenza suina, virus di tipo A H1N1. Erano entrambi ricoverati in gravi condizioni nel reparto di rianimazione. Altri tre pazienti sarebbero ricoverati per polmonite interstiziale, una patologia che provoca una grave forma di insufficienza respiratoria.

Ciambetti: «Prevenzione fondamentale»

Sulla vicenda è intervenuto Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto: «Ancora una volta la sanità ci ricorda quanto importante sia la prevenzione, quanto contino i nostri comportamenti e abitudini: ciò non di meno si rimane scossi, davanti alla morte anzitempo di un concittadino di 47 anni colpito da influenza suina. Porgo le mie più sentite condoglianze e la mia vicinanza ai suoi familiari - ha detto - Sono sicuro che i medici vicentini, i rianimatori e quanti si sono succeduti nel tentativo di salvare la vita a questo nostro concittadino hanno fatto tutto il possibile, tutto quello che era nelle loro capacità e possibilità».