Lo incontra per strada, comincia a circuirlo e lo deruba due volte: truffatrice denunciata

VICENZA - Pochi giorni fa ai carabinieri di Marostica, si presentava un anziano raccontando la situazione che stava vivendo da oltre un mese. In pratica aveva conosciuto una donna molto più giovane di lui, nordafricana, che gli si avvicinava gentile e premurosa, lo carezzava e gli prometteva un futuro insieme. Contestualmente, iniziava a chiedergli dei soldi, simulando uno stato di bisogno.

Il 77enne, che vive di una semplice pensione, sin dall'inizio non cedeva alle pressioni della donna, consegnava solo le poche banconote che custodiva nelle tasche. Col passare del tempo le richieste della donna divenivano quotidiane ed aumentavano di importo. L'anziano trovava il coraggio di opporsi alla consegna di denaro, ma la donna, gli sfilava il portafoglio daii pantaloni impossessandosi di tutto il denaro che aveva. Le richieste diventavano sempre più pressanti così l'anziano, anche consigliato dai familiari, decideva di presentarsi ai carabinieri. Il giorno dopo, il nipote dell'anziano riferiva che nel primo pomeriggio, la donna si sarebbe presentata a casa dell'anziano dove, i carabinieri, hanno identificato la donna condotta in caserma che interrogata riferiva di averlo occasionalmente incontrato poco prima per strada e lui si era proposto di accompagnarla a casa e negava qualsiasi conoscenza o legame affettivo.

Nel frattempo, la vittima si accorgeva che la donna si era impossessata dei 200 euro che custodiva nel portafoglio e che aveva trovato dopo avergli rovistato la camera. Non contenta, tornava alla carica per farsi consegnare altri soldi e stavolta ancora con la tecnica della seduzione, ma l'uomo non consegnava più nulla. A richiesta dei militari, la donna consegnava quattro banconote da 50 euro tutte accartocciate, estraendole dalla propria borsa: è stata denunciata per truffa e furto con destrezza.