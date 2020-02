Gli incisori che creano gli stampi per i lingotti d'oro spediti in Arabia Saudita e Svizzera Foto

VICENZA - E' una delle 1300 aziende storiche ultracentenarie italiane. E' infatti dal 1888 che produce punzoni, matrici, targhe, stampe e incisioni. Difficile non notare il negozio di Dal Monico. Si trova sotto l'arcata centrale della basilica palladiana di Vicenza, oggi monumento nazionale. Ci lavorano Bruno, Franco ed Elena. Appartengono alla quarta e quinta generazione di una famiglia che, dal fondatore Ermenegildo, si è sempre occupata di incisioni.

Loro, i titolari, preferiscono chiamarla officina. In effetti, all'interno spiccano produzioni e oggetti di un'attività che ha cavalcato gli anni senza mai passare di moda. A Isola Vicentina c'è anche un laboratorio, ma quello dei Carmini è stato dismesso. Colpa della crisi: «Abbiamo perso la metà dei clienti - racconta Elena - Alcuni hanno chiuso, altri si sono trasferiti». Il periodo nero è alle spalle e, come monito, in negozio è stata posta una targa con la sigla M+CP, “Mai più come prima”.

La gamma degli articoli, nel frattempo, si è ampliata per restare al passo con i tempi. Ecco allora le attrezzature per il settore orafo, le stampe digitali e a intaglio su vinile e quelle serigrafiche su supporti adesivi. Le incisioni sono state aggiornate con gli ultimi pantografi computerizzati.

Per le navi si producono targhe in alluminio cosiddetto anodizzato a prova di salsedine grazie all'ossidazione. Per non parlare degli stampi per i lingotti d'oro spediti in Arabia Saudita e Svizzera, e delle ossidazioni digitali - sempre su alluminio - di targhe resistenti a benzine, acidi, alcool. «Siamo gli unici che fanno punzoni per i marchi degli orafi - conclude Alice - Il segreto? Innovazione e tradizione».



© RIPRODUZIONE RISERVATA