Alpinista veneziano e freeclimber di Schio cadono dalla parete

SAN VITO/VALLI DEL PASUBIO - Verso le 11.30 l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è stato inviato sui Lastoni di Formin, dove, quando un alpinista era volato al terzo tiro della Via Bonetti, lo spuntone che aveva usato come protezione si era rotto facendolo cadere male e riportare la probabile frattura di una caviglia. Arrivati sul posto, con un verricello di 40 metri è stato calato il tecnico di elisoccorso che ha recuperato l'infortunato, M.T., 26 anni, di Venezia. In una seconda rotazione è stato poi imbarcato anche il compagno rimasto in sosta. Lo scalatore è stato trasportato all'ospedale di Cortina.

Verso le 14 il Soccorso alpino di Schio è stato allertato, per una giovane freeclimber volata per un paio di metri, dall'altezza del secondo rinvio di un monotono della falesia Piccole Dolomiti sul Cornetto. Nel tentativo di frenarne la caduta, si era fatto male anche il suo compagno, perché entrambi erano finiti a terra sulla roccia sottostante, sbattendo anche la testa. Una squadra ha raggiunto il luogo dell'incidente e, prestata la prima assistenza, ha caricato in barella la ventunenne di Schio (VI), che lamentava dolori al bacino, per trasportarla circa 200 metri a spalla fino all'ambulanza partita in direzione dell'ospedale di Santorso. A bordo anche il compagno, 24 anni, di Schio (VI), con inoltre una brutta botta al gomito.