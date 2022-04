VICENZA - Perde il controllo dell'auto, invade la corsia opposta e finisce sulla pista ciclopedonale, prima di terminare la corsa in un fossato: incidente mortale ieri sera, 14 aprile 2022, in via Martiri delle Foibe, a Vicenza. Vittima dello schianto una donna di 46 anni, S.P., la donna potrebbe essere stata vittima di un malore. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia e il 118.