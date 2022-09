Scontro nella notte tra due auto in via Baccarini: feriti i conducenti

SCHIO - La notte scorsa, tra lunedì e martedì alle 23.40, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Baccarini a Schio nei pressi della stazione ferroviaria per lo scontro tra due auto: feriti i due conducenti. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due conducenti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem e trasferiti con due ambulanze in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto per i rilievi dell’incidente i carabinieri e la polizia locale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora e mezza circa, con la rimozione dei mezzi da parte del soccorso stradale.