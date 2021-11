Esce di strada sull'asfalto bagnato, l'auto si capovolge: mamma e figlio entrambi feriti

CORNEDO - La mamma perde il controllo della vettura, sbanda sulla strada resa viscida dalla pioggia, finisce ruote all'aria e rimane ferita così come il figlio che viaggiava con lei a bordo. Verso le 13.15 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Tezze di Cereda a Cornedo Vicentino per un’auto capovoltasi dopo la perdita di controllo della conducente, rimasta appunto ferita con il figlio.

APPROFONDIMENTI MAROSTICA Con l'Alfa si schianta su un platano di prima mattina, 24enne... CAMPOSAMPIERO Perde il controllo dell'auto e va fuori strada: feriti conducente... SAONARA Centra i pali a bordo strada, si cappotta nel fosso e distrugge... CONSELVE Perde il controllo dell'auto si schianta contro un palo e finisce...

I pompieri arrivati da Arzignano hanno messo in sicurezza l’auto, mentre figlio e mamma erano già stati presi in cura dal personale del Suem per essere trasferiti in ospedale a Valdagno. Sul posto la polizia locale per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.