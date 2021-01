Travolto dalle lastre che voleva sistemare, muore schiacciato davanti a casa

VICENZA - Un 71enne vicentino è stato trovato morto schiacciato questa sera a Cornedo. I vigili del fuoco e il Suem sono intervenuti poco prima delle 19 in via Montagna 30 dove un uomo è morto travolto da alcune lastre di fibrocemento che utilizzava per sistemare un deposito di sua proprietà.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri il 71enne voleva riammodernare la tettoia di una baracca e vi aveva appoggiato le lastre che, per cause in corso di accertamento, sono scivolate all'improvviso, travolgendolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 dell'ospedale di Valdagno ( Vicenza) e i vigili del fuoco di Arzignano

Ultimo aggiornamento: 21:05

