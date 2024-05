MONTECCHIO MAGGIORE - Poco prima delle 15 di venerdì 24 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla strada del Melaro a Montecchio Maggiore per un autoarticolato finito rovesciato su un fianco fuoristrada, dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, rimasto illeso. I pompieri accorsi da Arzignano, hanno messo in sicurezza il mezzo che trasportava legname, mentre l’autista è riuscito in maniera autonoma a venire fuori dalla cabina di guida. La polizia locale ha deviato il traffico. In corso il recupero del mezzo da parte di un carro attrezzi pesante. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

Ultimo aggiornamento: 19:37

