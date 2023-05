Thiene. Scontro in rotatoria tra uno scooter e un'auto: la passeggera del due ruote finisce in ospedale

THIENE (VICENZA) - Incidente tra via Vittorio Veneto e via XXV Aprile a Thiene, questa mattina 29 maggio. Intorno alle 8.15 uno scooter con a bordo due persone si è immesso in rotatoria ed è andato a sbattere contro una Citroen che arrivava da via XXV Aprile.

La passeggera del mezzo a due ruote, una 41enne di Villaverla, è rimasta ferita ed è stata portata all'ospedale di Santorso in codice giallo. Sul posto la polizia locale Nordest Vicentino.