Frontale tra due auto nel tratto in cui finisce lo spartitraffico: in sei all'ospedale

VICENZA - La notte tra sabato e domenica, all'una, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la tangenziale Sud tra Vicenza e Torri di Quartesolo qualche centinaio di metri prima dell'uscita per il centro commerciale le Piramidi per lo scontro frontale tra due auto: sei persone rimaste coinvolte e ferite. L'incidente è avvenuto nel tratto di strada senza spartitraffico tra una Volkswagen Golf con a bordo solo la conducente e una Skoda Octavia occupata da cinque persone. I pompieri arrivati da Vicenza hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato con il personale del Suem intervenuti con più ambulanze e l'auto medica al soccorso dei feriti. Sul posto la polizia stradale e il personale ausiliario dell'autostrada competente per il tratto di tangenziale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 2:30.

