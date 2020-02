Scontro tra auto, una finisce nel plateatico di una trattoria: strage sfiorata

DUEVILLE - Tragedia sfiorata nel pomeriggio di oggi (giovedì 13 febbraio) a Dueville, dove è avvenuto un violento scontro tra due auto, una Volvo condotta da F.G., 60 anni, residente a Dueville e una Ford Focus guidata da una donna, B.V., 31enne, anch'essa di Dueville.



Per cause in corso di accertamento da parte di una pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino (distaccamento di Monticello Conte Otto) che ha poi effettuato i rilievi, la prima delle due auto stava transitando in via De Gasperi e doveva svoltare in via Astichelli, ma durante questa manovra è entrata in collisione con il secondo mezzo che percorreva la stessa direzione di marcia.

Nella carambola che si è innescata la Ford Focus è sbandata, concludendo la sua marcia contro il plateatico della Trattoria "Da Carli" provocando danni ingenti al gazebo esterno (che è stato letteralmente divelto) e ai tavolini presenti fuori, nonché alla muratura dell'edificio. Fortunatamente, anche se la trattoria era aperta, nessun clienti si trovava all'esterno del locale e anche i due conducenti hanno riportato solo contusioni.

Ultimo aggiornamento: 18:44

