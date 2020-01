Studentessa 14enne travolta mentre va a scuola in bici: è grave

SCHIO - Sono gravi le condizioni di una studentessa di 14 anni, residente a Schio, coinvolta questa mattina, martedì 21 gennaio, poco prima delle 8, in un incidente stradale avvenuto nel capoluogo della Val Leogra, mentre a bordo della sua bicicletta stava andando a scuola.



Secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale Alto Vicentino la ragazzina, stava percorrendo via Tito Livio con direzione via Raffaello, quando giunta all'altezza dell'attraversamento pedonale posto all'intersezione tra via Marin Sanudo e via Tito Livio, per cause in corso di accertamento, è stata investita da una Ford Focus guidata da un 74enne, N.B., di Schio.



A seguito dell'urto la studentessa è stata caricata sul cofano e sbalzata per alcuni metri in avanti: sul posto è giunta dopo pochi minuti un'ambulanza del Suem 118, i cui sanitari le hanno prestato le prime cure sul posto per poi trasportarla, in codice rosso, all'ospedale di Santorso. Le sue condizioni sono serie, anche se non sarebbe in pericolo di vita. La pattuglia dei vigili ha anche regolato il traffico, che è stato deviato per permettere i soccorsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA