Con la "Panda" abbatte palo del telefono e poi fugge: caccia all'automobilista

CASTELGOMBERTO - C'è un "giallo" nell'incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, poco dopo le 15, in località Peschiera dei Muzzi, in via Santa Cecilia a Castelgomberto, lungo la provinciale 35, dove un’auto è finita fuori dalla carreggiata e ha abbattuto un palo della linea telefonica, che è stato divelto.



Dopo l'allarme, lanciato da alcuni automobilisti che hanno notato l', sul sono giunti idel distaccamento di Arzignano che hanno messo in sicurezza il palo e la Fiat Panda. Nessuna traccia invece dell'automobilista (e degli eventuali occupanti) che si sono allontanati prima dell’arrivo dei soccorsi. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro e stanno cercando di risalire, attraverso il numero di targa, al proprietario dell'auto.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.

Ultimo aggiornamento: 18:46

