Malore alla guida, poi lo schianto: morto imprenditore di 59 anni

BASSANO - Ha perso il controllo della sua Mercedes, a causa di un malore, e dopo aver invaso la corsia opposta, si è schiantato contro lo spigolo del muro di recinzione di un’abitazione. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari dell'ospedale di Bassano, dove è avvenuto il fatto, che non hanno potuto che accertare il decesso, causato da probabilmente da un infarto.



La disgrazia, come riporta il Giornale di Vicenza, è avvenuta il giorno dell'Epifania, attorno alle 12.30, lungo via Capitelvecchio, all'altezza della rotatoria del Grifone. A perdere la vita un noto imprenditore del Bassanese, Fabio Valle, 59 anni, residente nella città del Grappa, poco lontano dal luogo dell’incidente.



L'uomo, che stava tornando a casa a bordo della sua Mercedes, era titolare di una ditta di materiale edile in via Bertorelle a Rosà. Valle era sposato con la veneziana Anastasia, originaria della Riviera del Brenta. Ultimo aggiornamento: 11:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA