Schianto frontale all'incrocio: inutile la corsa in ospedale, donna muore

ROSA' - Una donna di 73 anni, Ivana Zanella, residente a Rosà, pensionata, ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 10 gennaio, a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto proprio nel territorio rosatese, nella frazione di San Pietro, all'incrocio tra via Roncalli e via Sacro Cuore.



Secondo i rilievi effettuati dalla polizia locale Nordest Vicentino si sono scontrate frontalmente una Volkswagen Golf guidata da un 49enne residente nel Bassanese e una Fiat Uno, con al volante la donna. Ai primi soccorritori le condizioni di quest'ultima sono apparse subito gravissime: soccorsa da un'ambulanza del Suem 118 la donna è stata stabilizzata e intubata sul posto, per poi essere trasferita in codice rosso all'ospedale di Bassano del Grappa, dove è morta poco dopo il suo arrivo, nonostante il prodigarsi dei sanitari.



Al San Bassiano è ricoverato anche il conducente della Golf, che lamenta alcune fratture, ma non è in pericolo di vita. I vigili urbani (tre le pattuglie della Nevi impegnate sul luogo dell'incidente) hanno effettuato i rilievi per risalire alla dinamica dell'incidente e alle responsabilità dei due conducenti. Numerosi i disagi al traffico: durante i soccorsi il tratto di strada interessato rimasto chiuso, con ripercussioni sulla viabilità. Ultimo aggiornamento: 18:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA