Si schianta contro i new-jersey in cemento e vola nel fossato: gravissimo

VILLAVERLA - Sono gravissime le condizioni di un automobilista di 40 anni, F.R., residente a Thiene, coinvolto nel pomeriggio di oggi (martedì 17 marzo), poco prima delle 16, in Via Capovilla a Villaverla, lungo la provinciale "349", in un pauroso incidente stradale.



Secondo i rilievi effettuati dalla polizia locale Nordest Vicentino (giunta sul posto con quattro pattuglie), l'uomo alla guida di una Citroen C3, proveniente da Thiene con direzione Vicenza, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo andando a urtare i new-jersey di cemento che delimitano la carreggiata, rimbalzando nella corsia di opposta, oltrepassando i new jersey dall'altra parte, all'interno del fossato adiacente, finendo con il muso dell’auto in una nicchia più in basso contro il muro in costruzione della Superstrada Pedemontana.

Ai primi soccorritori le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. I vigili del fuoco arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il conducente dalla Citroen, che è stato poi stabilizzato dal personale del Suem 118 di Santorso e dai sanitari di Verona Emergenza intervenuti sul posto con l’elisoccorso. Sempre con lo stesso velivolo l'uomo è stato trasferito all'ospedale di Vicenza e subito dirottato nel reparto di rianimazione. Pesanti i disagi alla viabilità: due ore dopo l'incidente il traffico era ancora bloccato.



Ultimo aggiornamento: 19:46

