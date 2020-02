Si schianta contro un platano e rimane incastrato nell'auto: è gravissimo

BASSANO DEL GRAPPA - Sono gravissime le condizioni di un automobilista residente sull'Altopiano di Asiago coinvolto oggi in un pauroso incidente stradale avvenuto, attorno alle 12.30 di oggi (venerdì 28 febbraio), in viale Vicenza a Bassano del Grappa, lunggo la provinciale 248.



Secondo i primi rilievi da parte dei carabinieri della locale compagnia il conducente, un 60enne che abita a Lusiana Conco, a bordo della sua Panda 4x4, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada per poi finire contro un platano, con il mezzo che è finito su un terreno agricolo, rovesciandosi. I vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento bassanese, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto l’autista, rimasto incastrato all’interno vettura.

Le sue condizioni sono apparse subito molto serie. Il ferito è stato stabilizzato sul posto dal personale sanitario del Suem per poi essere trasferito con l'eliambulanza in ospedale. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate dopo circa un’ora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA