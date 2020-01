Rimane incastrata nell'auto ribaltata nel fossato: donna in gravi condizioni

THIENE - Sono gravi le condizioni di una signora di 65 anni, residente a Malo, coinvolta nel pomeriggio di oggi (venerdì 3 gennaio) in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14, in via Gombe a Thiene, nei pressi del centro commerciale.



Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale la donna, alla guida della sua auto, ha perso il controllo del mezzo che è sbandato finendo rovesciato in un fossato: i vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Schio, oltre a mettere in sicurezza l’auto, hanno estratto la conducente rimasta incastrata nella vettura, ribaltata su un fianco che per poi affidarla ai sanitari del Suem 118.

Dopo essere stata stabilzzata la donna è stata trasferita in ospedale in ambulanza. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate dopo circa un’ora.

