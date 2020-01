Esce di casa e viene centrato da un "Doblò": 47enne rimane incastrato, è grave

SANDRIGO - Sono gravi, anche se non è in pericolo di vita, le condizioni di un 47enne di Sandrigo, C.R., coinvolto nella mattinata di oggi (sabato 25 gennaio), attorno alle 9, in un incidente stradale. L'uomo, uscendo dal passo carraio della sua villa in via Chiesa ad Ancignano, alla guida di un Bmw SW, per cause in corso di accertamento, non si è accorto del sopraggiungere di una Fiat Doblò condotto da S.L., 51 anni, pure lui di Sandrigo, che stava percorrendo l'arteria in direzione Schiavon, che l'ha centrato in pieno.



A causa della violenza dell'impatto, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre dall'abitacolo il conducente della Bmw, rimasto incastrato nell'abitacolo, così come è rimasto ferito il conducente del "Doblò". I due conducenti sono stati trasportati da altrettante ambulanze del Suem 118 al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. I due mezzi sono andati distrutti. Sul posto le pattuglie della Polizia Locale Nordest Vicentino - (distaccamento di Sandrigo) che hanno provveduto al rilievo del sinistro ed alla regolazione del traffico veicolare, tornato alla normalità dopo le 11. Ultimo aggiornamento: 14:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA