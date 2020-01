Esce di strada con la bici da corsa e batte la testa su una pianta: morto

FARA VICENTINO - Dramma oggi pomeriggio sulle strade della provincia di Vicenza. Un ciclista di 60 anni, residente a Thiene, ha perso la vita in un incidente stradale che, dai primi accertamenti, non sembra aver coinvolto altri mezzi. Secondo una prima ricostruzione da parte di una pattuglia dei carabinieri, che ha eseguito i rilievi, l'uomo, in sella alla sua bicicletta da corsa, stava transitando nel tratto di strada che da Fara Vicentino conduce a Salcedo quando, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada, andando a sbattere con il capo contro una pianta.



A dare l'allarme è stato un automobilista che dopo aver visto il ciclista steso a terra ha chiesto l'intervento del Suem 118, che ha inviato sul posto un'ambulanza. I sanitari hanno provato a rianimarlo sul posto ma ogni tentativo è stato vano. Per rimuovere il cadavere è stato necessario il nulla osta del p.m. di turno. © RIPRODUZIONE RISERVATA