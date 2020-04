Il camion a rimorchio esce di strada e si ribalta: autista miracolato

MONTE DI MALO - Può dirsi miracolato il camionista coinvolto oggi (mercoledì 15 aprile), poco prima delle 13, in un pauroso incidente stradale avvenuto in via Calcara, a Monte di Malo, a causa del rovesciamento del camion a rimorchio, di cui era alla guida. Il mezzo pesante nell'uscita di strada e nel successivo ribaltamento è andato completamente distrutto, mentre l'autista è rimasto ferito: preso in cura dai sanitari del Suem 118 è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Vicenza. Non sarebbe in pericolo di vita.



La squadra dei vigili del fuoco, arrivata sul posto dal distaccamento di Schio, ha messo in sicurezza l'autoarticolato, mentre la polizia locale del Consorzio Nord Est Vicentino, a sua volta sul posto con due pattuglie, ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Il camion a rimorchio, che trasportava trucioli di metallo, è stato poi recuperato da due autogru del soccorso stradale. I pompieri hanno vigilato fino alla rimozione del veicolo per escludere il coinvolgimento della linea di metano a media pressione, la cui condotta si trova nel terreno dove si è verificato l’incidente.