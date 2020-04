BASSANO DEL GRAPPA - Incidente stradale oggi, sabato 18 aprile, poco prima delle 20, in via Motton a Bassano del Grappa: un’auto finisce contro un muretto, che delimita la strada: ferito il guidatore. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza la BMW 320 ed estratto dall’abitacolo il conducente 45 enne del posto, rimasto incastrato nell’abitacolo. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario e trasferito in ospedale.